عدالة السماء تهبط على أرض مدريد، ملك إسبانيا يتسلم أوراق اعتماد أول سفير فلسطينى

بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين فى مايو الماضى، تسليم ملك البلاد فيليبي السادس، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد السفير حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في مدريد.

ملك إسبانيا يتسلم أوراق اعتماد أول سفير فلسطينى

ومن المقرر، أن يترأس سفير الفلسطينى لدي إسبانيا، السفير حسني عبد الواحد، البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.

وكانت الحكومة الإسبانية اعترفت بدولة فلسطين في 28 مايو الماضى، على غرار أيرلندا والنرويج.

إسبانيا تعتبر الاعتراف بدولة فلسطين مسألة عدالة تاريخية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الاعتراف بدولة فلسطين "ضروري لتحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلا عن كونه "مسألة عدالة تاريخية". كما أكد أن الحكومة الإسبانية ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رئيس وزراء إسبانيا، على أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967 من دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، مردفا "المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين".

مؤكدا، أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، واصفا الأمر بالخطوة التاريخية التي تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام. هذا واعتبر أن الأولوية الآن تكمن في وضع حد للأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة، قائلا ينبغي فتح المعابر.