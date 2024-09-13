الأهلي يختار عماد متعب لتمثيله في رابطة الأندية بتشكيلها الجديد

استقر النادي الأهلي على اختيار عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، لتمثيل النادي في رابطة الأندية في تشكيلها الجديد المرتقب، حيث يأتي اختيار عماد متعب ممثلا عن النادي الأهلي فى رابطة الأندية للموسم الثالث على التوالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.