الإسكان تزف بشرى للمواطنين.. طرح 70 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. الإعلان عن أراضٍ ووحدات للمصريين بالخارج.. خطة لسرعة إنهاء وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي.. وحقيقة حدوث فقاعة عقارية

كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن عدد من الأنباء السارة للمواطنين الراغبين فى حجز شقق مشروعات الوزارة.

وأكد الشربيني، أن الوزارة تجهز لإعلان جديد لشقق سكن لكل المصريين، يتضمن 70 ألف وحدة، منها 60 ألف وحدة للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف للإسكان المتوسط، وذلك خلال نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه تم التكليف بسرعة حصر قطع الأراضى الشاغرة "المتخللات" بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لتوفير السيولة المالية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه تم وضع خطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.

طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تدرس طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أنه سيتم طرح أراضٍ للأفراد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم حصر كافة القطع لطرحها في أقرب وقت ممكن.

خطة لإنهاء وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلانات السابقة

كما أكد المهندس شريف الشربيني، وضع خطة عمل متكاملة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية المطروحة بالإعلانات السابقة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتدارك أي تأخير فى مواعيد التسليم، والتأكيد على تسليم الوحدات للمواطنين فى مجتمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، ولن يتم تسليم أى وحدات فى مواقع غير منتهية التنفيذ.

طرح أراضى المستثمر الصغير بالمدن الجديدة

وأضاف وزير الإسكان أن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، كما يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.

السوق العقاري المصري لن يشهد فقاعة عقارية

وأكد الشربيني أن السوق العقاري المصري لن يشهد فقاعة عقارية كما يتم الترويج لها الآن، لافتا إلى أن حجم الإقبال على الشراء كبير جدا.

وأضاف وزير الإسكان أن حجم الإقبال متزايد، فضلا عن الزيادة السكانية بـ 2 مليون نسمة سنويا، وفي المقابل يتم توفير 400 ألف وحدة فقط، وبالتالي الطلب متواجد طوال الوقت.

وأكد وزير الإسكان: العقار يعد أكثر أساليب الاستثمار أمنا والشعب المصري على قناعة بذلك، والحديث عن وجود فقاعة وتراجع الأسعار للنصف غير حقيقي، وغير وارد الحدوث في السوق المصري.

وأشار إلى أن المشروعات التى تمتلكها الوزارة في العلمين الجديدة شهدت إقبالا كبيرا وتم زيادة الأسعار مؤخرا وندرس زيادتها مرة أخرى نتيجة الطلب الكبير على الشراء.

موعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة



كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه تم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بنهاية العام الجاري، والبدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية فى 1700 منطقة ريفية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروعات المبادرة بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك من خلال عدد من جهاتها التابعة (الجهاز المركزى للتعمير - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).