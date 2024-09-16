شباب المنصورة يحتفلون بالمولد النبوى في الدقهلية

نفذت إدارة شباب المنصورة في محافظة الدقهلية، ندوة دينية عن " الاحتفال بالمولد النبوي الشريف" وذلك اليوم بمركز شباب "البرامون" ضمن مشروعات الدفعة الأولى للخطة المحلية للإدارة العامة لتنمية النشء، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بإشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد الرفاعي مدير إدارة شباب المنصورة، ونصر رجب رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب المنصورة، وميادة سويلم مسئول المحليات بمديرية الشباب والرياضة.

تنمية الوعي الديني والثقافي لدي النشء

تهدف الندوة إلي تنمية الوعي الديني والثقافي لدي النشء، ومعرفة السيرة النبوية الشريفة والتحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته في كل أمور حياتنا، وتذكر المسلمين في كافة أرجاء الدنيا بما كان عليه صاحب الذكرى العطرة من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

حب رسول الله ووجوب اتباعه

كما تحدثت الندوة أيضًا عن حب رسول الله ووجوب اتباعه وإن ذلك واجب على كل مسلم، ولا يكتمل اسلام المرء إلا باتباع الله والإيمان برسوله واتباعه أيضًا، وأخذ ما أمر به والبعد عما نهى عنه، والتمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها حيث كان رسول الله أُسوة حسنة يُحتذى بها في الأخلاق والأفعال، بل الحياة كلها.



يأتي التنفيذ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وتنفيذ وإشراف محمد الرفاعي مدير إدارة شباب المنصورة.

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