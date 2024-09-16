هل تفكر الحكومة في العودة لتخفيف أحمال الكهرباء؟ محلية البرلمان تجيب

تخفيف أحمال الكهرباء، قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتمنى من الحكومة ألا تلجأ مرة أخرى لتخفيف الأحمال خاصة مع بداية العام الدراسي.

هل عرضت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الحكومة لم تعرض على البرلمان حتى الآن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء.



حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان وعد بحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء في خلال 6 أشهر وتجاوزنا المدة التي أعلن عنها.



مصير تخفيف أحمال الكهرباء

وتابع: أعتقد أن الحكومة لن تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى الفترة المقبلة.

وانتهت أمس الأحد الفترة التي حددها مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، والتي بدأت في الـ 21 من يوليو الماضي وتستمر حتى الـ 15 من سبتمبر الحالي.