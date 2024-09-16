الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل تفكر الحكومة في العودة لتخفيف أحمال الكهرباء؟ محلية البرلمان تجيب

تخفيف احمال الكهرباء،
تخفيف احمال الكهرباء، فيتو

تخفيف أحمال الكهرباء، قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نتمنى من الحكومة ألا تلجأ مرة أخرى لتخفيف الأحمال خاصة مع بداية العام الدراسي.

 

هل عرضت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن الحكومة لم تعرض على البرلمان حتى الآن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء.


حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كان وعد بحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء في خلال 6 أشهر وتجاوزنا المدة التي أعلن عنها. 
 

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

سيناريوهات عودة خطة تخفيف الأحمال.. قطع الكهرباء لمدة 60 دقيقة الأقرب.. وجهود ضبط وقائع سرقة التيار الحل السحري للقضاء على الأزمة

مصير تخفيف أحمال الكهرباء 

وتابع: أعتقد أن الحكومة لن تلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى الفترة المقبلة. 

 

وانتهت أمس الأحد الفترة التي حددها مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، والتي بدأت في الـ 21 من يوليو الماضي وتستمر حتى الـ 15 من سبتمبر الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة تخفيف احمال الكهرباء احمال الكهرباء الكهرباء البرلمان

مواد متعلقة

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

سيناريوهات عودة خطة تخفيف الأحمال.. قطع الكهرباء لمدة 60 دقيقة الأقرب.. وجهود ضبط وقائع سرقة التيار الحل السحري للقضاء على الأزمة

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

الأكثر قراءة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

مصر تهزم تونس وتتوج ببطولة أفريقيا لشباب كرة اليد

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

المزيد
الجريدة الرسمية