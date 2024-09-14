سيناريوهات عودة خطة تخفيف الأحمال.. قطع الكهرباء لمدة 60 دقيقة الأقرب.. وجهود ضبط وقائع سرقة التيار الحل السحري للقضاء على الأزمة

تنتهي غدًا الأحد، المدة التي أقرها مجلس الوزراء لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء في 15 من سبتمبر الجاري والتي بدأ العمل بها في 21 من يوليو الماضي.

موعد عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرارات رسمية سواء بالعودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال، كما كانت مطبقة قبل اتخاذ قرار بوقفها في الـ21 من يوليو الماضي أو استمرار العمل بالخطة الحالية لوقف العمل بها تماما على الشبكة بشكل كامل.



الخطة الأقرب للتطبيق لعودة العمل لخطة تخفيف الأحمال

وأضافت المصادر، أن الأقرب للتطبيق هو استمرار وقف العمل بـ خطة تخفيف الأحمال أو عودتها بمعدل 60 دقيقة بدلا من ساعتين كما كان يتم العمل بها سابقا خاصة في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة الكهرباء قاما بجهود كبيرة لضبط وقائع سرقة التيار الكهربائي والسيطرة علي ظاهرة الفقد علي الشبكة فضلا عن الجهود التي تدرسها الوزارة لإشراك القطاع الخاص لمراقبة لمراقبة استهلاك الكهرباء على خطوط الكهرباء، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مسئولي شركة هواوي الصينية لبحث بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد التي تقوم عليها شركة هواوي فى إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة.

وأضافت المصادر أن وزير الكهرباء بحث أيضا مع مسئولي الشركة الصينية تقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي والذي جرى تطبيقها فى إحدى الهندسات التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفنى والحد من السرقات.

ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري

ولفتت المصادر إلى أن الوزير ناقش الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي، فضلا عن الانخفاض العادي في درجات الحرارة والذي أدي إلي انخفاض الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة في انتظار قرار رسمي من مركز التحكم القومي للكهرباء سواء بعودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال أو استمرار العمل بوقف العمل بالخطة كما يجري حاليا.

كما عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع التسع علي مستوي الجمهورية، حيث تم مناقشة خطة العمل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري، وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدى على الكهرباء، وما تم استرداده وأبرز الحالات التى تم ضبطها والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقي الكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة في شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك، وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.



إعداد تقرير أسبوعي عن ضبطيات سرقة الكهرباء

وشدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعي يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وإعداد خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة، ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.

وأضاف عصمت أن هناك تنسيقا وتعاونا بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مضيفا أن شركات توزيع الكهرباء هي حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.