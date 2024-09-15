الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

تخفيف الاحمال
تخفيف الاحمال

تنتهي اليوم الأحد الفترة التي حددها مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، والتي بدأت في الـ 21 من يوليو الماضي وتستمر حتى الـ 15 من سبتمبر الحالي.

موعد عودة تخفيف الأحمال 

وقالت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرارات رسمية سواء بالعودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال، كما كانت مطبقة قبل اتخاذ قرار بوقفها في الـ21 من يوليو الماضي أو استمرار العمل بالخطة الحالية لوقف العمل بها تماما على الشبكة بشكل كامل.

الخطة الأقرب للتطبيق لعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال 

وأضافت المصادر، أن هناك 3 سيناريوهات للخطة الجديدة لتخفيف الأحمال وهي كالتالي: 

  • العودة لخطة تخفيف الأحمال القديمة والتي كان يتم تطبيقها قبل الوقف بقطع الكهرباء لمدة ساعتين.
  • تخفيض مدة تخفيف الأحمال لمدة ساعة بدلا من ساعتين وهو الأقرب للتطبيق
  • استمرار وقف العمل بخطة تخفيف الاحمال علي الشبكة الموحدة للكهرباء وهو يتوقف علي إجمالي الوقود الذي تم توفيره لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأضافت المصادر أنه مركز التحكم القومي لم يصدر أي تعليمات جديدة سواء بالعودة لتطبيق خطة تخفيف الاحمال والتي كان يتم تطبيقها قبل وقف العمل بالخطة في ال 21 من يوليو الماضي، أو تخفيف المدة لمدة ساعة أو إستمرار وقف العمل بخطة تخفيف الاحمال.

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