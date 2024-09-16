حملة شاملة لتنظيف وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع الهرم ورفع السيارات المتهالكة
نفذت إدارة الحدائق بحي الطالبية حملة مكثفة لتنظيف وتجميل جزيرة الوسطى بشارع الهرم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على الأحياء.
وشملت الحملة أعمال تقليم أشجار النخيل وإزالة السيارات المهملة، حيث قام فريق عمل متخصص من إدارة الحدائق بحي الطالبية، برئاسة المهندس حامد سلامة رئيس الحي والمهندسة داليا إبراهيم مدير الحدائق، وبمشاركة عدد من العمال المهرة، بتنفيذ هذه الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المظهر العام للجزيرة الوسطى وجعلها أكثر جاذبية، فضلًا عن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين. كما تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاهتمام بالمساحات الخضراء والحدائق العامة، وتوفير بيئة صحية مناسبة لسكان المنطقة.
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