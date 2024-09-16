جهاز شئون البيئة يسيطر على عدة اشتعالات بالمحافظات (صور)
شهدت بعض القرى بالمحافظات عدة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة، وتمكنت فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات، بالتعاون مع الأهالي والحماية المدنية، من السيطرة عليها قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم رصد الاشتعالات خلال جولات تفتيشية روتينية قام بها أعضاء المحاور، حيث قاموا على الفور بإبلاغ الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحرائق.
وأكدت المصادر أن سرعة الاستجابة من قبل أعضاء المحاور والأهالي والحماية المدنية ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار النيران وحماية الممتلكات والأرواح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية