جهاز شئون البيئة يسيطر على عدة اشتعالات بالمحافظات (صور)

شهدت بعض القرى بالمحافظات عدة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة، وتمكنت فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات، بالتعاون مع الأهالي والحماية المدنية، من السيطرة عليها قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم رصد الاشتعالات خلال جولات تفتيشية روتينية قام بها أعضاء المحاور، حيث قاموا على الفور بإبلاغ الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحرائق.

وأكدت المصادر أن سرعة الاستجابة من قبل أعضاء المحاور والأهالي والحماية المدنية ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار النيران وحماية الممتلكات والأرواح.