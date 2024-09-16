الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جهاز شئون البيئة يسيطر على عدة اشتعالات بالمحافظات (صور)

اطفاء الحرائق
اطفاء الحرائق
ads

شهدت بعض القرى بالمحافظات عدة حرائق اندلعت في مناطق مختلفة، وتمكنت فروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات، بالتعاون مع الأهالي والحماية المدنية، من السيطرة عليها قبل أن تتسبب في خسائر كبيرة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم رصد الاشتعالات خلال جولات تفتيشية روتينية قام بها أعضاء المحاور، حيث قاموا على الفور بإبلاغ الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحرائق.

وأكدت المصادر أن سرعة الاستجابة من قبل أعضاء المحاور والأهالي والحماية المدنية ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار النيران وحماية الممتلكات والأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

 

جهاز شئون البيئة الحماية المدنية اتخاذ الاجراءات اللازمة

مواد متعلقة

حملة شاملة لتنظيف وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع الهرم ورفع السيارات المتهالكة

البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2024.. تدشين مبادرة "شارك في الحل" لتعزيز العمل المناخى.. وإعداد استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية

إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط سوق البطران وفتح شارع الجمهورية بالجيزة (صور)

البيئة تطلق مبادرة "شارك في الحل" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء

جهود مكثفة في البحيرة لمكافحة حرق المخلفات الزراعية (صور)

مصر تحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2024

رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية