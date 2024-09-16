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حوادث

مصدر أمنى ينفى مزاعم الأخوان بشأن انتهاكات ضد أسرتي نزيلين بمركز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بتعرض أسرتى نزيلين من عناصر الجماعة الإرهابية لإنتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل خلال زيارتهم لذويهم.

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وأكد المصدر الأمنى فى تصريح له اليوم الاثنين، أن تلك الادعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.

 

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وزارة الداخلية مراكز الاصلاح والتأهيل مخططات جماعة الأخوان الإرهابية إخوان الإرهاب

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