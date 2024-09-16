ماذا طلب المستثمرون السعوديون من رئيس الوزراء؟ الحكومة تجيب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن زيارة رئيس الوزراء للسعودية تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة والرياض.

تحديات المستثمرين السعوديين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": نجحنا في حل أغلب المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين.

تحسين بيئة الاستثمار

ولفت إلي أن طلبات المستثمرين السعوديين تركزت على تحسين بيئة الاستثمار وهو ما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية.



واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له في العاصمة الرياض.

جاء ذلك علي هامش زيارة بدأها أمس الدكتور مصطفي مدبولي للعاصمة الرياض التقى خلالها بكبار المسئولين في المملكة العربية السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين في إطار توطيد العلاقات المتبادلة بين البلدين.