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أخبار مصر

محمد بن سلمان يستقبل مصطفي مدبولي في الرياض (صور وفيديو)

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان يستقبل د. مصطفي مدبولي في الرياض

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له في العاصمة الرياض. 

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي تكريم عدد من الشخصيات السعودية والمصرية البارزة في ختام اللقاء الموسع مع كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية. 

وشمل التكريم المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، المشرفة على وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث تم التنويه إلى أن هذا التكريم يأتي بفضل الجهود التي بذلتها المهندسة راندة المنشاوي لمواجهة التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين في مصر، من خلال هذه الوحدة، وحل الجانب الأكبر من مشكلاتهم.  

كما تم تكريم  الوزير أحمد قطان، الذي تم وصفه بالوزير الغائب الحاضر الذي عمل في آخر فترة للمجلس السعودي المصري، حيث تسلم شهادة التكريم عنه بندر أحمد قطان.

وتم تكريم أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجهودهما في مجال الاستثمار، وتقديم التسهيلات أمام المستثمرين  في مختلف المجالات.

كما  تم تكريم السفير السابق للمملكة العربية السعودية لدى القاهرة  أسامة نقلي، كما تم تكريم أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، حيث تمت الإشارة إلى أن "فاروق" ساعد في تغيير منهاج التحديات ومعالجتها. 
 

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الأمير محمد بن سلمان ولى العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرياض

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