آخر تحديث، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16/9/2024

ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين 16- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3475جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2978جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27880جنيهًا.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة

تسبب تزايد احتمال قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض مستويات الدولار، حيث يتأثر الذهب بتراجع أسعار الفائدة التي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.



وتتجه كل الأنظار إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر ووتيرة التخفيضات المستقبلية. كما يعلن البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني عن قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.