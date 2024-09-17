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حوادث

فجر وعسل أبرزها والأسعار تتجاوز مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة جديدة تدخل المنافسة

لوحات معدنية مميزة
لوحات معدنية مميزة

 طرحت وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، لوحات معدنية مميزة جديدة تجاوز سعرها مليون جنيه.

ويتنافس بعض المواطنين على شراء بعض اللوحات من أبرزها لوحة معدنية " ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين، ولوحة معدنية "م ب 2" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين.

 

أسعار اللوحات المعدنية المميزة

 كما تم طرح لوحة معدنية "ج 21 " بسعر 490 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية " س ط 11" بسعر 375 ألف جنيه.

وهناك أيضا لوحة معدنية " س 66" بسعر 1.2 مليون جنيه، " م م و111" بسعر 300 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، " ف ج ر 999" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.

 


 وتم طرح لوحة معدنية " م ه م 4" بسعر مليون و160 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص، ولوحة " ع س ل 7778" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص.


كما تم طرح لوحة معدنية " د أ 1111" بسعر 350 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، ولوحة معدنية " ق ط ب 1111" بسعر 130 ألف جنيه.


 وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، قال مصدر أمنى، إنه يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

وأشار المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

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 وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم ادراج اللوحة في اقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

 

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