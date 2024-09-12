الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة نهاية الأسبوع

حنان رمسيس، فيتو
حنان رمسيس، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن المؤشرات الخليجيه اختتمت تعاملات جلسة الخميس “نهاية الأسبوع”، على تباين.

المملكة العربية السعودية


ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.98%وهي تقدر بـ 108نقطة ليصل إلي 11874بقيم تداول تجاوز الـ 9 مليار ريال بنهاية الجلسة.

الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 9 نقطة ليصل إلي 6038 نقطة وسط قيم تداول تصل إلي 40 مليون دينار.


الإمارات


بعد أن استهلت المؤشرات الجلسة علي تواجدها في المنطقة الخضراء،عادت للتباين حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.45%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 4367 نقطة.

 

في حين انخفض مؤشر أبوظبي حيث انخفض بنسبه 0.01% وهي تقدر ب نقطة ليصل الي 9320نقطة وسط قيم تداول اجماليه تجاوز المليار و250مليون درهم.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية وتأثيرات مناظرة ترامب وهاريس

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المؤشرات الخليجية العربية السعودية المملكة العربية السعودية المؤشر الرئيس مؤشر الكويت 50 المنطقة الخضراء المؤشر الرئيسى

مواد متعلقة

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية، EGX30 يخترق مستوى جديدا وإيقاف التداول على هذه الأسهم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

قادم من جروزني الروسي، من هو محمد كوناتي صفقة الأهلي المنتظرة؟

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات منتصف الأسبوع

الأوقاف تعلن خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة

الأهلي بيدفع فاتورة الزمالك، قرار جديد من الكاف بشأن نهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

الأكثر قراءة

انهيار عقار في شبرا مصر والحماية المدنية تتوجه لمكان الحادث

قناة أبو ظبي تعلن نقل مباراتي الأهلي والزمالك أمام بطلي كينيا بشكل حصري

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

بدء تشغيل جهاز أشعة الماموجرام بمستشفى إهناسيا التخصصي ببني سويف

بعد استبعاد فريدة سيف النصر من العتاولة 2، أبو سريع يكشف سر قوة فيفي عبده (فيديو)

قبل غلق القيد الإفريقي، تعرف على قائمة الأهلي للموسم الجديد

منوعات

المزيد

أستراليا تحظر احتضان حيوان في جميع أنحاء البلاد لهذا السبب

يعطي إحساس اللمسة البشرية، علماء يطورون جهازا ناعما يستخدم بأطراف الأصابع

بعد عامين من سرقتها، العثور على صورة شهيرة لتشرشل

تحذيرات من وصول بلازما الشمس إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في الأسواق

قشر البياض يتراجع 40 جنيهًا، أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار السكر اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

البولندي كونراد ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شبابٌ حول الرسول، زيد بن حارثة "الصحابي الوحيد الذي ذُكر اسمه في القرآن"

رد ناري من خالد الجندي على فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه (فيديو)

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بالطهارة والتوبة من كل الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية