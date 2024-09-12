تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة نهاية الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن المؤشرات الخليجيه اختتمت تعاملات جلسة الخميس “نهاية الأسبوع”، على تباين.

المملكة العربية السعودية



ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.98%وهي تقدر بـ 108نقطة ليصل إلي 11874بقيم تداول تجاوز الـ 9 مليار ريال بنهاية الجلسة.

الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 9 نقطة ليصل إلي 6038 نقطة وسط قيم تداول تصل إلي 40 مليون دينار.



الإمارات



بعد أن استهلت المؤشرات الجلسة علي تواجدها في المنطقة الخضراء،عادت للتباين حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.45%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 4367 نقطة.

في حين انخفض مؤشر أبوظبي حيث انخفض بنسبه 0.01% وهي تقدر ب نقطة ليصل الي 9320نقطة وسط قيم تداول اجماليه تجاوز المليار و250مليون درهم.