الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري النخبة الآسيوي، النصر السعودي يتعادل مع الشرطة العراقي 1-1 في الشوط الأول

النصر السعودي والشرطة
النصر السعودي والشرطة العراقي

تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1،  في المواجهة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

افتتح النصر التسجيل عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 14، فيما تعادل للشرطة العراقي اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 24.

 

تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

ويخوض النصر أول مواجهة هذا الموسم، دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بعدوى فيروسية. 

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو
في خط الدفاع: سالم النجدي- لاجامي - محمد سيماكان-  سلطان الغنام. 
في خط الوسط: مختار علي - بروزوفيتش - اوتافيو. 
في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - تاليسكا. 

 

تشكيل الشرطة العراقي أمام النصر 

وجاء تشكيل الشرطة العراقي كالتالي:"

 

غياب رونالدو عن مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي 

ومنذ انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023، لم يغب رونالدو عن العالمي سوى 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.

وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.

أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.

وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.

 

وكان نادي النصر السعودي، أعلن عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو 

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.

ماذا فعل النصر السعودي في غياب رونالدو قبل مواجهة الشرطة العراقي؟

4 مرشحين لخلافة لويس كاسترو في تدريب النصر السعودي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النصر السعودي النصر السعودي أمام الشرطة العراقي الشرطة العراقي دوري النخبة الآسيوي النصر

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية

تعيين حكم ناميبي لإدارة مواجهة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية

مباريات نارية في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد، ليفربول يواجه ميلان والإنتر يصطدم بـ مانشستر سيتي

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يضع قدما في مجموعات دوري الأبطال.. وزير الشباب يتدخل لحل أزمة الاستقالات داخل اتحاد اليد.. وقلق في الزمالك من رحيل زيزو مجانا

اتحاد جدة يسحق الوحدة بسباعية في الدوري السعودي (فيديو)

بعثة الزمالك تلبي دعوة سفير مصر في كينيا لحفل عشاء بمنزله (صور)

اتحاد جدة يتقدم على الوحدة 3-1 في الشوط الأول (فيديو)

الترجي التونسي يضع قدما في مجموعات دوري الأبطال بالفوز على ديكيداها برباعية

الأكثر قراءة

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية