التشكيل الرسمي لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي وأحمد صلاح مدرب الشرطة العراقي، تشكيل فريقيهما في المواجهة التي تجمعهما اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

ويخوض النصر أول مواجهة هذا الموسم، دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بعدوى فيروسية.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سالم النجدي- لاجامي - محمد سيماكان- سلطان الغنام.

في خط الوسط: مختار علي - بروزوفيتش - اوتافيو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - تاليسكا.

تشكيل الشرطة العراقي أمام النصر

وجاء تشكيل الشرطة العراقي كالتالي:

غياب رونالدو

ومنذ انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023، لم يغب عن التمثيل العالمي سوى في 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.

وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.

أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.

وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.

وأعلن نادي النصر السعودي، عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.