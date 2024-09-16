الإثنين 16 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يتابع جاهزية كافة الجهات المشاركة في مبادرة بداية

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاجتماع التنسيقي للوقوف على جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التى ستشهدها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى  "بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

مبادرة بداية جديدة 


وأوضح محافظ الأقصر أن مختلف الأجهزة ستشارك لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.


أكد محافظ الأقصر على أهمية الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم، على أن يتم توافر مقومات النجاح لها بأسلوب مشرف وحضارى، لتكون محافظة الأقصر رائدة فى هذه المبادرة، ونموذج يحتذى به.


ولفت إلى أن المبادرة تستهدف إبراز تكاتف الجهات المختلفة للعمل على رفع وعى المواطنين، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.


حضر الاجتماع كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وممثلي كافة الجهات المعنية والمشاركة في المبادرة.

 

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