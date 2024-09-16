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تعليم الكبار بالأقصر تعقد لقاءات حول مبادرة بداية (صور)

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر، بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية مع العاملين ورؤساء الأقسام بفرع الهيئة لشرح دور الهيئة فى المبادرة الرئاسية بداية، باعتبار أن محو الأمية أحد أهم الركائز للمُضي نحو الارتقاء بمستوى التنمية البشرية.

مبادرة بداية 

وأوضح خالد شمس مدير عام فرع الاقصر لتعليم الكبار، أنه تم عقد لقاءات أيضًا مع رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة عن طريق مديرى الإدارات التابعة للفرع، تمهيدا لعقد عدد من القوافل والندوات التوعوية والدورات التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتحقيق الأهداف المنشودة لها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور عيد عبد الواحد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

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