الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي بمناسبة المولد النبوي الشريف (فيديو)

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تهانيه للشعب المصري الشقيق ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الرئيس السيسي على أهمية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كونه يبعث في القلوب معاني الإنسانية الحقيقية، ويذكرنا بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي كانت ولا تزال مصدر إلهام للبشرية جمعاء.

وشدد الرئيس على أن الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد بمبادئ الإسلام السمحة وقيمه النبيلة، والتي تدعو إلى التسامح والتعايش والمحبة بين الناس، مؤكدًا أن هذه القيم هي السبيل لبناء مجتمعات قوية متماسكة.

كما أشار الرئيس إلى أن الإسلام دين التكامل والتنمية، وأن رسالة الإسلام جاءت لتكريم الإنسان وبناء الحضارات، داعيًا الجميع إلى العمل من أجل تحقيق هذه الغاية السامية.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.