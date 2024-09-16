السيسي: بناء الإنسان مسئولية مشتركة بين جميع المؤسسات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه مسئولية تضامنية وتكاملية، تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية والعلمية والشبابية، وقبلها الأسرة.

وشدد الرئيس السيسي في كلمته ضمن فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين، على أهمية بناء إنسان قوي واعٍ رشيد، يبني وطنه في مختلف المجالات، ليكون قدوة ونموذجا حسنًا.

ولفت إلى أهمية بناء إنسان صاحب شخصية قوية سوية؛ قادرة على تخطي الصعوبات وبناء الحضارة والعمران.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

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