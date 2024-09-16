ضبط 36 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 35 الفًا و825 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 15 ألفا و180 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1845 مخالفة سير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائي، و1867 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات لشروط التراخيص و47 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.