بطريرك الكاثوليك يجري زيارة رعوية لكنسيتي نيوجرسي وبروكلين

يسافر غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء زيارة رعوية لكنيسة القيامة، ببروكلين، وكنيسة يسوع الملك والقلب المقدس، بنيوچيرسي.



افتتاح كنيسة القلب المقدس

ومن المقرر، أن يترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح كنيسة القلب المقدس، بنيوچرسي، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا.

كما يشارك أيضًا سيادة المطران چيمس شيكو، مطران ميتشجان، والعديد من الشخصيات المختلفة في حفل افتتاح الكنيسة.