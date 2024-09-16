توفيت حزنًا عليه، تشييع جثمان سيدة وشقيقها في المنوفية

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بعد واقعة وفاة سائق وفور وصول شقيقته لمنزله توفيت هي الأخري وتم دفنهما سويًا بجوار بعضهما البعض بمقابر الأسرة.

وقال أحد أهالى القرية أن الأخ عبد الوهاب الشيخ سائق أجرة بمركز الشهداء، هو من توفى أولا فجأة وبدون سابق إنذار بهبوط فى الدورة الدموية، لافتًا إلى أنه فور علم شقيته بالوفاة المقيمة فى منزل مجاور له توجهت لرؤيته.

الأخت تلحق بشقيقها

وتابع: فور أن رأته متوفيا سقطت مغشيًا عليها وظن الجميع أنها تعرضت لحالة فقدان للوعى لكن بعد محاولات لإفاقتها لم تستجب وتم نقلها للمستشفى ليتبين وفاتها هى الأخرى حزنا على شقيقها.

وأكد أحد الأهالى أنه تم تشييع جثمان المتوفى وشقيقته فى مشهد أبكى كل أهالى القرية وتم دفنهما سويا بمقابر العائلة.