السبت 14 سبتمبر 2024
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محافظات

رفضت النزول لشراء الإفطار، حبس سيدة بتهمة قتل طفلتها في المنوفية

حبس سيدة
حبس سيدة

 قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس أم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بإنهاء حياة طفلتها.

وكانت مباحث مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية ألقت القبض على سيدة قامت بضرب نجلتها حتى الموت بقرية زوير التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال المستشفى الجامعى بمدينة شبين الكوم، الطفلة م.س 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائى جثة هامدة وقالت أسرتها إن الوفاة طبيعية، وبفحص الجثة تبين وجود خدوش حول الرقبة وتم إبلاغ الشرطة.

 

قوة من الشرطة تتوجه للمستشفى

 وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شبين الكوم برئاسة المقدم محمد مغربى وتحت إشراف اللواء محمد خير مدير المباحث، وتم التحفظ على الأم البالغة من العمر 40 عامًا، ربة منزل.

 

الأم تعترف بالتفاصيل

وباستجواب الأم اعترفت بقيامها بخنق الطفلة لرفضها  النزول لشراء وجبة الإفطار، وأنها لقيت مصرعها دون قصد منها، مؤكدة أنها كانت تعنفها كثيرًا بسبب الدروس إلا أنها فى هذه المرة لقيت مصرعها.

 

تم إلقاء القبض على الأم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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