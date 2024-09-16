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رياضة

طبيب الزمالك يعلن جاهزية محمد شحاتة لمباراة الشرطة الكيني

محمد شحاتة
محمد شحاتة

 أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض لخوض مباراة الشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد شحاتة تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني، بشد خفيف في عضلة السمانة، والتي دفعت الجهاز الفني لاستبداله قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

ومن المقرر أن يشارك  محمد شحاتة في تدريبات فريقه غدًا الثلاثاء بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

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