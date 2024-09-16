أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تصدر اسم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب عقد الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة، ومشهد شقيقه الذي قال له "مش هسيبك"، وحالة الحزن التي بدا عليها فتوح داخل القفص.

جماهير الزمالك يتساءلون عن سر الدية

كما تساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الزمالك عن سر هيئة الدفاع عن أحمد فتوح في الانخراط في مفاوضات الدية مع أسرة الضحية، وإعلانهم اليوم فقط، وأثناء الجلسة، عن عرض التصالح مع أسرة ضحية فتوح.

لاعب الزمالك أحمد فتوح، فيتو



ووجه الناشط أحمد المهدي سؤال لمجلس إدارة الزمالك "أين كان مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي الفترة الماضية، لماذا لم يجلسوا مع أسرة المتوفي، واقنعوهم بالدية ثم التصالح... ولماذا تركوا الأمر لمحامي فتوح يعرض التصالح اليوم فقط أمام المحكمة..." أما الناشط ماهر علي فأظهر لقطة شقيق أحمد فتوح المؤثرة، وعلق قائلًا: "أنا جنبك يا أخويا مش هسيبك.. شقيق أحمد فتوح يسانده في المحكمة، والأمر مؤثر"

ورد الناشط محمد عبد المؤمن فقال: "برغم خطأ أحمد فتوح، وتسببه في مصرع إنسان في حادث دهس على الطريق، لكن حالة فتوح داخل القفص تصيب الإنسان بالحزن، أحد المشاهد المؤثرة، كان ملء السمع والبصر في الملعب وأصبح الآن حبيس وراء القضبان".

هيئة الدفاع عن أحمد فتوح تسعى للتوصل لاتفاق صلح

وقال الناشط طارق عبد الواحد: "مصدر مقرب من أسرة اللاعب أحمد فتوح يقول إن هيئة الدفاع عن أحمد فتوح تسعى حاليًا للتوصل إلى اتفاق صلح مع عائلة أمين الشرطة ضحية حادث السير الذي أدى لمصرع الضحية، والأسرة تحاول الوصول لاتفاق من أجل عقد جلسة صلح ودفع الدية الشرعية"



وردت البلوجر شيرين قائلة: "للأسف موقف أحمد فتوح متأزم بعد رفض أسرة المجني عليه التصالح معه"

وعلق الناشط أحمد صقر قائلًا: "والله الواحد مش عارف يقول أيه غير ربنا يرحم المتوفى ويصبر أهله.. أحمد فتوح ظلم نفسه بنفسه"

وقال البلوجر أحمد يحيي: "أولا..ربنا يرحم المتوفي.. ويصبر أهله لكن الأخبار عن رفض أهل المتوفي التصالح مقابل الديه ده أمر غريب.. لأن ده الشرع!! لكن أحمد فتوح هو اللي عمل في نفسه كده.. ربنا يفك كربه"

تضارب في جلسة أحمد فتوح

ورد الناشط إلكسندر هيكتور فقال: "فيه تضارب. هل أسرة الضحية رافضين التنازل؟ ولا طالبين مبالغ أعلى؟! لو طالبين مبلغ أعلى معناه هناك إمكانية تصالح، وهنا ممكن المحكمة هي التي تقرر المبلغ. أما في حالة رافض الأسرة الدية نهائي فاعتقد أن المحامي المفروض يشتغل علي أن القتل خطأ مشترك من الطرفين لأن المجني عليه عبر الطريق في مكان غير مقرر..."



ورد الناشط محمد عبده فقال: "وأنا أتابع قضية أحمد فتوح أسال الله أن يفرج همه ويرحم المتوفي، لساني دائما يردد الدعاء العظيم ده "أعوذ بالله من الفاجعة والصدمة وانقلاب الحال، اللهم لا تفجعنا بأحبابنا وأجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راضٍ عنا"

وقال البلوجر شريف مصطفى: "اللاعب أخطأ ويستحق العقاب..".



فيه حاجة غلط في الزمالك

أما الناشط أحمد بدار فقال: "لماذا يتعاطف البعض مع أحمد فتوح ولم يأخذوا في حسابهم أسرة الضحية التي تيتمت، الناس شاغلة نفسها بالموضوع لأن أحمد فتوح لاعب، والدين بيقول القصاص، من أخطأ يتحمل غلطته"

شقيق أحمد فتوح، فيتو



وقال الناشط محمد سليمان: " أنا بجد مش عارف إيه اللي بيحصل للزمالك فيه حاجات مش منطقية عدم حضور بوبندزا وبركاوي وغيره من الصفقات، كمان عدم حل مشكله أحمد فتوح بشكل ودي طبعًا، رحم الله الفقيد وربنا يصبر أهله..."