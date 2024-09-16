بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء إلى المملكة.. علاقات اقتصادية متميزة بين مصر والسعودية.. 4.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2024.. والملابس والنحاس على رأس قائمة الصادرات

تتميز العلاقات الاقتصادية المصرية والسعودية بالتطور والنمو على كافة الأصعدة، هذا في الوقت الذي يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى العاصمة السعودية، الرياض، وعقد اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين، وفيما يلي نرصد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

4.622 مليار دولار حجم التبادل التجارى خلال النصف الأول من العام الحالي

وكشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتبلغ 4.622 مليار دولار مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأشارت النشرة إلى استحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.

وترصد فيتو عدد من المؤشرات كالتالى:



- ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

-استحوذت السعودية على 7.7% من إجمالي قيمة صادرات مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 21.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول بقائمة أكبر 5 دول مستوردة من مصر خلال تلك الفترة.

صادرات مصر الى السعودية



أهم المنتجات التي صدرتها مصر للسعودية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024، تتمثل في النحاس ومصنوعاته بقيمة 285.888 مليون دولار مقابل 141.516 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 102%.

- ارتفاع قيمة صادرات مصر من الملابس وتوابعها من مصنرات إلى السعودية لتسجل 57.121 مليون دولار مقابل 28.156 مليون دولار بنمو 102.9%

-ارتفاع صادرات مصر من فواكه و ثمار صالحة للأكل إلى 162.417 مليون دولار مقابل 135.036 مليون دولار بنمو 20.3%.

ارتفاع قيمة صادرات مصر من آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها إلى السعودية بنسبة 46.6% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتبلغ 141.12 مليون دولار مقابل 96.241 مليون دولار

- ارتفاع قيمة صادرات مصنوعات من حديد أو صلب- فولاذ بنسبة 35.7% لتصل إلي 56.869 مليون دولار مقابل 41.904 مليون دولار.

واردات مصر من السعودية

- استحوذت السعودية على 7.1% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية في أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة وجاءت الواردات كالتالي

- ارتفاع قيمة واردات مصر من السعودية لنحو 2.964 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023 بنمو 34.7%.



- ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من السعودية نموًا بنسبة 84.1% لنحو 1.916 مليار دولار مقابل 1.041 مليار دولار

ارتفاع واردات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته الي 76.757 مليون دولار مقابل 73.812 مليون دولار بنمو 4%



ارتفاع قيمة واردات مصر من ورق ومصنوعات من عجائن من السعودية بنسبة 3.7% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 لتحقق 41.708 مليون دولار مقابل 40.22 مليون دولار



تراجعت ورادات مصر من منتجات كيماوية عضوية بنسبة 28.1% لتسجل 116.088 مليون دولار مقابل 161.348 مليون دولار.

تراجعت واردات مصر من لدائن ومصنوعاتها من السعودية لنحو 594.523 مليون دولار مقابل 672.193 مليون دولار بنسبة تراجع 11.6%.

ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والسعودية لنحو 1.306 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 مقابل 856.494 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 52.5%.

رئيس الوزراء: اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية ستفعل خلال شهرين

وطبقا لتصريحات د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اكد اننا نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية وستكون مفعلة بين شهرين إلى 3 على الأكثر.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا؛ سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضًا عددًا مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين، وذلك في إطار مشاركته ضمن الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته الحالية للملكة العربية السعودية.

وقد التقى الوزير خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي لبحث فرص التعاون الاستثماري المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر



كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور هشام الجضعى رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية بحثا خلاله استحداث آلية للاعتماد المتبادل للشركات لتسهيل عملية التجارة بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع بعض الإجراءات الجديدة المطبقة من قبل هيئة الغذاء السعودية على الصادرات المصرية من اللحوم، كما تناول اللقاء بحث كيفية الاستفادة من التجربة السعودية فيما يتعلق بتقليل فترة الإفراج عن الشحنات وهو ما أسهم بشكل مباشر في تسهيل انسياب السلع وعمليات الإفراج عن البضائع.

والتقى الوزير أيضا رعد حسان نائب رئيس شركة أكوا باور السعودية، والتي تعد إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط في مجال حلول الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لبحث مشروع الشركة الجديد في مصر بتكلفة استثمارية تقريبية تبلغ ١.٥ مليار دولار.

وجدير بالذكر أن حجم المحفظة الاستثمارية للشركة في السعودية ومختلف دول العالم تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وعلى سبيل المثال في دولة أوزبكستان وحدها ١٥ مليار دولار.

وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة ومصر أحد أهم الشركاء

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية نطمح أن تسهم في تدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بقيادة سعودية.وأضاف أن "سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط". مشيرا الى أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023.

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي يعد أكبر المستثمرين في مصر. لافتا الى أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة بلغ نحو 5767 رخصة، موضحا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024.

وأوضح أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي. مشيرا الى اننا انتهينا تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية في مصر، وسيتم عرضها على الحكومة السعودية ومجلس الشورى قريبا".

وأضاف أن الاتفاقية ستحمي الاستثمارات السعودية، كما تعد بمثابة دعوة لطمأنة القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر بدعم حكومي، كما أن هناك دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين للاستثمار في السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار رؤية 2030.