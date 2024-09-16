ورشة عمل لتعزيز الحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في الدقهلية
نظمت الإدارة العامة للطب الوقائي بصحة الدقهلية تدريبًا على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (البروسيلا - حمى الوادى المتصدع ).
جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة وبحضور الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي علاوة على مدير عام الطب الوقائى ورؤساء أقسام الوقائى والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى فرق ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات والإدارات الصحية
تناول التدريب الإجراءات الوقائية والمعملية وأهم التدابير التي يمكن أن تتخذ للوقاية من الأمراض المشتركة.
كما تطرقت ورشة العمل إلى ضرورة رفع كفاءة الفرق الطبية لتعزيز الحماية المجتمعية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
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