تدشين مبادرة "كفر الأمير جميلة بشبابها" بحضور محافظ الدقهلية

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين مبادرة " كفر الأمير جميلة بشبابها " من داخل قرية كفر الأمير بمركز ومدينة تمي الأمديد، حيث شملت المبادرة رفع تراكمات القمامة ونظافة القرية وزراعة الأشجار وتفقد القافلة الطبية ومركز الشباب واستمع الي مطالب أهل القرية ومشاكلهم.

تدشين مبادرة " كفر الأمير جميلة بشبابها "

جاء ذلك بحضور النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، والعقيد اسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياه كريمه بالدقهليه.

شباب القري نموذج نفتخر بيه جميعًا لحبهم الشديد

وقال " مرزوق " إن شباب القري نموذج نفتخر بيه جميعًا لحبهم الشديد لقريتهم وغيرتهم عليها من أجل توفير كافة الخدمات، وشباب الدقهليه لهم طابع خاص تجدهم يعتزون بقريتهم ويسعون لتلبية كافة احتياجات أسرهم حتي لو تركوا قريتهم وانتقلوا للعيش في المدن بسبب طبيعة عملهم.

تعميم مثل هذه المبادرات علي جميع القري.

وأشار " المحافظ " الي ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات علي جميع القري من أجل عودة المظهر الجمالي والحضاري الطبيعي للقري واحتفاظ الريف بطبيعته الخلابه والمظاهر الخلابه.

كما قال " مرزوق "ادعوا شباب كفر الأمير بالاستمرار علي هذا النهج ومواصلة العمل من أجل تحسين الصوره البصرية لأبناء القرية، من خلال مشاركة الوحدة المحلية في نظافة القرية وزراعة الأشجار.

وأعرب " المحافظ " عن سعادته البالغة لوجوده اليوم بين شباب قرية كفر الأمير الذي بادر بالتطوع والمشاركة في نظافة قريتهم في صوره مشرفه تدعوا الي الفخر بشباب قري الدقهليه.

علي الشباب رفع كفاءة قريتهم

وناشد " مرزوق " جميع الشباب في مختلف قري المحافظة بالمشاركة في تجميل ورفع كفاءة قريتهم بالتعاون مع الجهاز التنفيذي من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة لأهالي قريتهم وتحسين الصوره البصريه.

المشاركة المجتمعية هي أحد أهم اسباب نجاح الدول

وأكد " المحافظ " أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم اسباب نجاح الدول وتقدمها وأن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدوله في النهوض بها، وثمن دور المجتمع المدني بالدقهليه الذي ضرب اروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستغلال طاقة الشباب في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحسين الصوره البصرية للمواطنين من خلال النظافة العامة للشوارع والميادين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.