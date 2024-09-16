المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرا عالميا في جراحات قلب الأطفال
تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور اليساندرو جيمبرتى ( إيطالى الجنسية ) خبير جراحات قلب الأطفال فى الفترة من 20 وحتى 25 سبتمبر الجارى.
على أن تكون مواعيد العيادة من يوم السبت الموافق 21 /9 /2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024 من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءًا، والحجز والاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01025444060 – 01001614916
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