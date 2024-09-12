لقاء مشترك بين التمثيل التجاري وسفير المجر في مصر لبحث التعاون المشترك

التقى الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى / Rita Herencsar مع سفير المجر الجديد لدى مصر / Peter Horvath المستشار التجارى بسفارة المجر

ويأتي هذا اللقاء المشترك لاستعراض تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالإضافة الى الترتيبات الخاصة بزيارة / Peter Szijjarto وزير الخارجية والتجارة المجرى الى القاهرة خلال شهر سبتمبر الجارى على رأس وفد أعمال يضم 30 شركة مجرية من عدة قطاعات

و تشمل القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، الزراعة، الصحة، التعليم، تحلية المياه والخدمات المالية.

التمثيل التجاري: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ4 مليارات دولار خلال 2025

أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية للقطاع الصناعي تتراوح ما بين 3- 4 مليارات دولار خلال 2025.

وقال إن الهدف الأساسي لجهاز التمثيل التجاري، هو تسهيل العملية التصديرية سواء كانت الترويج للمنتجات المصرية أو مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية، إلى جانب المساهمة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصدرين من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية، ليكون بذلك الجهاز عين رجل الأعمال في الخارج.