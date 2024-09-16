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محافظ دمياط يتلقى تقريرًا حول جهود وحدة تكافؤ الفرص

الدكتور أيمن الشهابي،
الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط

 تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول جهود وحدة تكافؤ الفرص خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات جاءت فى إطار اهتمام الدولة بدعم خطة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار قامت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بالشراكة مع شركاء التنمية بعقد سلسلة من الورش للصناعات الحرفية والتراثية ب ١٨ ورشة " الحفر على القماش باستخدام الليزر والجلفون بالتعاون مع كلية فنون تطبيقية بجامعة دمياط،  ورش تخطيط إستراتيجي للمشروعات الصغيرة، ورش لتعليم الخياطة والتفصيل، ورشة لعمل ميداليات ولعب الأطفال بالخرز الحرارى والإكسسوارات،  ورشة لفن تعليم المكرمية، ورش مهارات فنية لذوى الهمم وورش تطريز بغرزة النقاش، ورشة عمل الإعلانات،  ورش عمل الاكسسوارات ورش لتعليم فن التطريز على الايتامين "

كما قامت الوحدة بعقد مجموعة من الندوات للتعريف عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وندوات عن الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة "بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وندوة عن "ما بعد الثانوية وما قبل الجامعة" بالشراكة مع كلية التربية، وغيرها من الندوات التي تهدف لرفع الوعي المجتمعي.


فضلًا عن تنفيذ ٩ مبادرات "١٠٠ يوم صحة" في قرى كفر العرب وشرباص والناصرية والخلفية والحوارنى والبراشية بمركز فارسكور، وبالسنانية وعزبة اللحم بدمياط وقرية الكحيل بمركز كفر البطيخ وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وأيضًا عقد ندوة عن "الأمراض التي تصيب المرأة فوق سن الأربعين" بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري، وندوة عن "الصحة النفسية للمرأة في ظل التغيرات المناخية" بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.

 

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