الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ دمياط يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمسجد الدعوة

محافظ دمياط يتقدم
محافظ دمياط يتقدم بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف

 شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء اليوم، الاحتفالية التى نظمتها مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة.

حيث حضر الاحتفالية اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والنائب على العساس عضو مجلس النواب ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف وفضيلة الشيخ وسيم المتولى رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدعوية.

أخلاق الرسول الكريم أهم موضوع خطبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية، تلاها كلمة لفضيلة مدير مديرية الأوقاف تحدث خلالها عن أخلاق الرسول الكريم، والجوانب العظيمة بشخصيته وأخلاقه الشريفة ورحمته، وأهمية الاقتداء بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنشر الرحمة بين الناس.

الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف بدمياط

هذا وقد توجه " المحافظ " بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والاستقرار.

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