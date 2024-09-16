تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية الطلاب

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما في خلية الطلاب، واستهداف محلات الذهب والكنائس، لجلسة 1 ديسمبر المقبل لاستجواب المتهمين.



وجاء في أمر الإحالة أن 4 متهمين من الخلية قاموا بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية، حيث رصد المتهمون خالد سنجا وأبو بكر البرير وعبد الرحمن إدريس، محلات الذهب في مدينة نصر والمرج بالقاهرة والدقي بالجيزة وشارع السنترال في الفيوم.



ورصد المتهم عبد الرحيم صلاح، الشهير بقناص الصعيد في قضية استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا سنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر، وأفراد الشرطة المعينة لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتوياتها وقتل أفراد الشرطة المعينين لتأمين الكنيسة ومرتاديها.



وكشفت التحقيقات أنه في الفترة من 2021 وحتى 2024 داخل مصر، قام المتهم الأول عمر المسلوت، اسمه الحركي "سيزر"، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين اعتنقت أفكارا داعشية دعت لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير النظام بالقوة، وكان الإرهاب من وسائلها.