كواليس ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (بث مباشر)

شهدت محكمة جنايات مطروح، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح أمام جنايات مطروح

وتقدم محامي أحمد فتوح خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح بعدة طلبات.

وقال المحامي:"أطالب باستجواب الشاهد الخامس، واستدعاء محرر البلاغ، وضابط معاينة البلاغ، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، وأخيرا إخلاء سبيل المتهم".

كما أكد محامي المجني عليه رفض طلب التصالح، مشيرا إلي تمسك أسرة الضحية بالقصاص العادل.

وكان قد حضر الجلسة كل من شقيق اللاعب أحمد فتوح، وشقيق لاعب نادي الأهلي حسين الشحات.