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حوادث

النيابة تعاين موقع تصادم أتوبيسين بالجيزة (صور)

تصادم اتوبيسين، فيتو
تصادم اتوبيسين، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع تصادم أتوبيسين بالطريق السياحي عند مدخل المنيب مما تسبب في إصابة 15 شخصا.

وأمرت النيابة بانتداب خبير من مرور الجيزة لإعداد تقرير واف عن سبب الحادث، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

حادث تصادم اتوبيسين بالجيزة 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق أحد الأتوبيسين في حادث التصادم.

وأكدت التحريات الأولية لرجال المباحث قيام أحد سائقي الاتوبيسين بتصادم الاتوبيس الآخر أثناء توقفه مما ترتب عليه حدوث الواقعة وجاري تحرير المحضر وإجراء تحليل المخدرات للسائقين.

وحصلت فيتو على صور لحادث تصادم أتوبيسين نقل جماعي  بالطريق السياحي عند مدخل المنيب بمحافظة الجيزة.

وارتفع عدد المصابين في الحادث إلى 15 شخصا، ووقع زحام في الحركة المرورية علي الطريق المتجه إلى جنوب الجيزة.

وكانت الخدمات المرورية وسيارات الإسعاف انتقلت الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفيات العامة، وجاري رفع حطام السيارتين وتسيير الحركة المرورية.

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النيابة العامة المنيب أمن الجيزة

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