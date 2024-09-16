دوري أبطال أوروبا، صدمة لأنشيلوتي قبل 24 ساعة من مواجهة شتوتجارت

كشفت تقارير صحفية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، دخل في ورطة قبل 24 ساعة من مواجهة شتوتجارت غدا، في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

صدمة لأنشيلوتي قبل 24 ساعة من مباراة شتوتجارت

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن ميليتاو لم يشارك في تدريبات ريال مدريد، اليوم الإثنين، وهناك شكوك كبيرة حول لحاقه بمباراة الغد.

وأشارت إلى أن إصابة ميليتاو ليس لها علاقة بالإجهاد الذي تعرض له مع منتخب البرازيل أثناء التوقف الدولي، لكن الأمر يعود إلى تلقيه ضربة في ساقه اليمنى خلال لقاء ريال سوسيداد.



وأوضحت أن أنشيلوتي يدرس الدفع بداني كارفاخال أو أوريلين تشواميني في قلب الدفاع، وقد يستعين بخدمات خيسوس فاييخو.

ويعد أنطونيو روديجر، المدافع الأساسي الوحيد المتاح لدى أنشيلوتي في مباراة الغد، بينما لم يتعاف ديفيد ألابا حتى الآن، من الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.