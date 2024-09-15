الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

لتعزيز العلاقات بين البلدين، وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره بحكومة بنجلاديش المؤقتة

وزارة الخارجية ومستشار
وزارة الخارجية ومستشار الشئون الخارجية فى بنجلاديش، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة  وشئون المصريين في الخارج، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع توحيد حسين، مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة.

وفى تصريح للسفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن تمنيات الجانب المصري للحكومة الجديدة في بنجلاديش بالتوفيق في جهودها الرامية الي استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب كذلك عن تقدير مصر لمسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش، مما انعكس علي التقارب بين الشعبين والتوافق بشأن عدد كبير من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة الي تأكيد وزير الخارجية  حرص مصر على أن تشهد الفترة القادمة استمرار أواصر التعاون بين البلدين في مختلف الأصعدة، بما يعزز العلاقات بين الدولتين ويخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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بنجلاديش مصر وبنجلاديش بدرعبدالعاطي

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