في ذكرى المولد النبوي.. السيسي: الاحتفال هو إحياء للإنسانية.. فرصة للاطلاع على المفاهيم السليمة.. مهمة بناء الإنسان مسئولية تضامنية تحتاج إلى كافة مؤسسات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو إحياء للإنسانية وتكريمًا لها ويمثل فرصة للاطلاع على المفاهيم السليمة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

بناء الإنسان

وأضاف الرئيس السيسي أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مؤكدًا أنها مسئولية تضامنية تحتاج إلى كافة مؤسسات الدولة وقبل ذلك الأسرة لبناء وطن في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السيسي أن ذلك سينعكس على الإنسان صاحب الشخصية القيادية القوية القادرة على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب.

وزارة الأوقاف

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف صباح اليوم الاثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وبدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

تكريم العلماء

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس السيسي عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

كما ألقى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة عن فضائل وأخلاق الرسول الكريم.