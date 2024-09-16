الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قدم مغني على أنه امرأة، سقطة جديدة لترامب تثير السخرية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 على غرار سقطات الرئيس الأمريكي جو بايدن،  قدم الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترامب، عن طريق الخطأ، المغني اللاتيني نيكي جام على أنه امرأة.

 ترامب يقدم مغني عن طريق الخطأ على أنه امرأة 

 وقال ترامب، خلال تجمع انتخابي في لاس فيجاس عن المغني: "نقدم نجم الموسيقى نيكي جام، إنها مثيرة"، بحسب ما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وسأل ترامب الجمهور: "هل تعرفون نيكي؟ إنها ساخنة، أين نيكي؟" ثم تابع: "شكرا لك نيكي، من الرائع وجودك هنا".

وخرج جام، الذي كان يرتدي قبعة كتب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، من بين الحشد إلى المسرح وصافح ترامب. وسرعان ما أدرك ترامب خطأه وقال: “أوه، انظر! تناول الطعام هنا،"أنا سعيد لأنه جاء".

يشار إلى أن عمر الرئيس الحالي المرشح الديمقراطي السابق جو بايدن وقدراته المعرفية كانا هدفا رئيسيا للمعارضين الجمهوريين وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل انسحابه.

بعد محاولة اغتيال ترامب للمرة الثانية، جهاز الخدمة السرية في مرمى الانتقاد

بايدن: تحقيق نشط في حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

ترامب سقطة بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بايدن الرئيس الامريكي جو بايدن

مواد متعلقة

"يكرهه مثل أي شخص عاقل"، أول تعليق من نجل المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

بعد محاولة اغتيال ترامب للمرة الثانية، جهاز الخدمة السرية في مرمى الانتقاد

أول صورة للمشتبه به في حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

منوعات

المزيد

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار السكر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلى

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

في اتهام اللاعب بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية