إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكى بأسوان داخل حفرة للنيابة العامة

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحالة واقعة سقوط سيارة ملاكى داخل حفرة ضمن مشروع الخط الناقل لتغذية مناطق السيل الجديد والسيل الريفى، وعزب كيما إلى النيابة العامة، مكلفًا بإلزام المقاول والشركة المنفذة للقيام بإصلاح التلفيات التى تعرضت لها السيارة، مع القيام بوضع علامات تحذيرية بالأماكن الجارى العمل فيها للحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، وعدم وقوع أى أضرار بها، فضلًا لسرعة إعادة الشئ لأصله بردم الحفر، وتمهيد مواقع العمل، وإنارتها.

محافظ أسوان يلتقي بصاحب السيارة

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمواطن محمود عبد المتجلى صاحب السيارة التى تعرضت للسقوط فى الحفرة، وحرص المحافظ على الاستماع لمطالبه واحتياجاته، موجهًا المسئولين بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لتلبيتها على الوجه الأكمل.