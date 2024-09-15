بعد تعرضهم للتسمم بوجبة فاسدة، شفاء وخروج 124 شخصا من مستشفى أسوان (صور)
تعرض 124 شخصا من أهالي قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان لاشتباه تسمم، نتيجة تناولهم لوجبة غذائية أثناء احتفالهم بالمولد النبوى الشريف.
وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للأطقم الطبية بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة للمصابين، مكلفًا اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالتوجه إلى مستشفى نصر النوبة المركزى للاطمئنان على الحالات.
تقديم الرعاية الطبية للمصابين
وأكد على اهتمام محافظ أسوان بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لجميع الحالات المصابة، وهو الذى ساهم فى تماثلهم للشفاء الكامل، وخروجهم من المستشفى.
وقد جاء ذلك فى حضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، فضلًا عن محمد عبد العزيز رئيس المدينة، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
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