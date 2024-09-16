فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا الكيني

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر حضور مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ببطولة دوري أبطال أفريقيا في إياب دور الـ 32.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي اليوم، فيديو لوصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.