الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظ الدقهلية بعلن بدء التشغيل التجريبي لـ"الطفطف" بشوارع دكرنس

الطفطف في دكرنس،
الطفطف في دكرنس، فيتو

أعلن  اللواء طارق مرزوق محافظ عن بدء التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة علي أن يكون الأسبوع الأول بالمجان ، وعقب الانتهاء من الأسبوع الأول ستكون الأجرة 3 جنيهات، وبالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة.

اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط

وصرح "محافظ الدقهلية" بأنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيها فقط في الشهر، علي أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه، سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعمًا لهم.

التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كتجربة أولي

 وكلف اللواء " طارق مرزوق" المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ومتابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كتجربة أولي وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها علي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

تشغيل مشروع الطفطف

وثمن " محافظ الدقهلية" الدور المجتمعي الذي قام به القبطان السيد حمدي ابن مدينة دكرنس من خلال توفيره وتشغيل مشروع الطفطف لخدمة أبناء مدينة دكرنس مساهمة منه.

الطفاطف بمدينة دكرنس بلغ 3 طفاطف

 ومن جانبه أوضح " مدير عام المواقف بالمحافظة " أن عدد الطفاطف بمدينة دكرنس بلغ 3 طفاطف تم توزيعها علي 3 خطوط تجوب مدينة دكرنس بالكامل.

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