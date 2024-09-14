بالأسماء، مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالأقصر

وقع حادث مروري مفجع بطريق القاهرة أسوان الزراعي، عند كوبري العطيات بقرية المدامود التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، جراء اصطدام سيارتين نصف نقل ببعضهما، راح ضحيته شاب فيما أصيب 5 آخرين.

تفاصيل حادث المدامود

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طيبة شمال الأقصر بوقوع حادث مروري أليم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي والجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتوفي محمود عماري سيد 35 عاما، فيما أصيب 5 آخرون هم: حساني سيداحمد حساني 33 عاما، سعيد محمود سيد أحمد 3 أعوام، حجاج حميد مفتاح 27 عاما، محمد عبد الشافي توفيق 24 عاما، علي عبدالله محمد علي 22 سنة، جميعهم من قرية المدامود.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع جراء اصطدامهما ببعض إثر السرعة الزائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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