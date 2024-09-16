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رياضة

الليجا تحدد مواعيد الجولة العاشرة بالدوري الإسباني

الليجا
الليجا

أعلنت رابطة الليجا رسميا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 15 نقطة، ويليه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال في الوصافة بـ11 نقطة.

وأوضحت الرابطة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الجولة ستنطلق يوم 18 أكتوبر المقبل، وتختتم يوم 21 من الشهر نفسه.

مواعيد الجولة العاشرة للدوري الاسباني


وستكون أول مباراة في الجولة العاشرة بين ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد على ملعب الأول، وفي اليوم التالي يلتقي ريال مدريد مع سيلتا فيجو على ملعب الأخير.

وفي يوم 20 أكتوبر المقبل، يلعب برشلونة مع إشبيلية على ملعب "لويس كومبانيس"، كما يلتقي أتلتيكو مدريد مع ليجانيس.

وتختم الجولة يوم 21 بمباراة واحدة بين فالنسيا ولاس بالماس على ملعب "الميستايا".

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