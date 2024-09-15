26 صورة ترصد أعمال تطوير حديقة الأسرة ببلقاس في الدقهلية

تشهد مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية جهودا مكثفة لإنهاء أعمال تطوير حديقة الأسرة اتحسين الصورة البصرية للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهية لهم.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأسرة بمدينة بلقاس والتي يتم تطويرها بمشاركة المجتمع المدني والتي تقع علي مساحة 2000 متر مربع.



إعداد خطة لإعادة تطوير كافة الحدائق

وأوضح " المحافظ " بأنه تم إعداد خطة لإعادة تطوير كافة الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف زراعة الأشجار لخلق متنفسات ترفيهيه ذات بيئة خضراء ونظيفه في اطار توجهات الدولة المصرية لزيادة المساحات الخضراء في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي تشهدها مصر والعالم وتقليل الانبعاثات والحد من الملوثات البيئية.

دعوه لكافة المجتمع المدني بالدقهليه بالمساهمة

وثمن " مرزوق " دور المجتمع المدني ببلقاس لمشاركته المجتمعية مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من الخدمات للمواطنين ومنها تطوير الحدائق والميادين العامة، موجهًا الدعوه لكافة المجتمع المدني بالدقهليه بالمساهمة والمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في تطوير المحافظة مؤكدًا علي أن دورهم هو دور محوري وأساسي في عملية البناء والتنمية.

الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة



ووجه " المحافظ " شكره وتقديره لرئيس مدينة بلقاس علي جهوده المبذولة من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه لأبناء مدينة بلقاس من خلال التعاون مع المجتمع المدني، مشيرًا إلي ضرورة التعاون الكامل من أجل الارتقاء بهذه المحافظة العريقه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين الصوره البصريه للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم من خلال تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وزراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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