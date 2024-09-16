إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بحفل زفاف بسوهاج

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين أبناء عمومة فى زفاف تحول إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بناحية غرب طهطا شارع المرور بسوهاج، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

أمن سوهاج السيطرة على مشاجرة بين أبناء عمومة

وكان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة أثناء حفل زفاف بناحية مشروع غرب طهطا.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من طرف أول عبد الحافظ أنور أ 54 عاما برش خرطوش تم تحويله إلى مستشفى سوهاج العام ومحمد يوسف أ 68 عاما طرف ثان تم تحويله إلى سوهاج الجامعي ومحمد إبراهيم 43 عاما تم تحويله إلى سوهاج الجامعي مصابين برش خرطوش.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.