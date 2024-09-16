ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة هواتف المواطنين ومهمات الكهرباء في الجيزة وأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – أسوان – قنا – جنوب سيناء) من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقات هواتف المواطنين ومهمات الكهرباء.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عناصر تشكيل عصابى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.. وبحوزتهم (فرد محلى- سلاح أبيض - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتف محمول"من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات (6 هواتف محمولة) لدى عميلهم سيء النية (مالك محل هواتف محمولة).

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية "- مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو)، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول- مبلغ مالى) من أحد الأشخاص بدائرة المركز باستخدام "مركبة "تروسيكل".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسلاح المستخدم (بندقية آلية – عدد من الطلقات - مركبة "التروسيكل" – هاتف محمول – مبلغ مالى ).

وفى مديرية أمن قنا؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات الكهرباء مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (فرد محلى - كمية من أسلاك كهرباء خاصة بأعمدة الإنارة).

وفى مديرية أمن جنوب سيناء؛ ضبط (عاطل- مُقيم بدائرة قسم شرطة أبو زنيمة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الأدوات الكهربائية من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من الأسلاك والمفاتيح الكهربائية- الأدوات المستخدمة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

